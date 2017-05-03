Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde sosyal medya hesabı aracılığıyla küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan yerel gazete sahibi R.M. ile bilgisayar tamircisi L.Ç., mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manavgat'ta sosyal medya hesabı aracılığıyla küçük çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla geçen ocak ayında tutuklanan ve haklarında çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, çocuğun cinsel istismarı ve şiddet kullanarak hayvanlarla ve ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak suçlamasıyla dava açılan yerel gazete sahibi R.M. ve olayla ilgili 'Caroline E.' adlı sahte Facebook hesabını yöneten bilgisayar tamircisi L.Ç. hakim karşısına çıktı. Olayda bilgisayarı kullanıldığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık G.V. ise Konya Beyşehir'den SEGBİS'le duruşmaya katıldı. Manavgat 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada R.M.'nin birlikte yaşadığı N.A.'nın kızı olan ve davaya konu 'Caroline E.' adlı hesaptaki konuşmalarda adı geçtiği için mağdur sıfatıyla yer alan S.A. ile tanık D.S. ve sanık vekilleri de hazır bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kimlik tespitinin ardından hakim R.M.'ye hakkındaki suçlamayı hatırlatarak, bir diyeceği olup olmadığını sordu. R.M. ifadesini yazılı olarak verdiğini belirterek, suçlamaları kabul etmediğini, teknolojiyle ilgisinin çok az olduğunu, ofisinde çalışanlarda kendisinin sosyal medya hesaplarının şifrelerinin bulunduğunu anlattı. 'Caroline E.' adlı hesaptan kendisine arkadaşlık isteği geldiğinde yanında çalışanlara kabul edip etmemeyi sorduğunu ve sonrasında kabul ettiğini aktaran R.M., bir süre sonra yazdığı mesajlar nedeniyle sahte hesap olduğunu anladığını ve kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştığını belirtti.

'KIZIMDAN AYRI GÖRMEDİM'

Duruşmada hakimin, 'Caroline E.' hesabıyla yaptığı uygunsuz konuşmalar ve 'S.A.'ya her gün bir şey anlatarak senin yönünde etkileyeceğim. S.A.'ya annesi baskı yapıyor, sana yönlendireceğim, o bu konulara alışık değil, alıştırmak lazım' diye yazdığını hatırlatması üzerine R.M., amacının hesabın sahibi olan kişiyi ortaya çıkarmak olduğunu iddia etti. R.M., annesiyle birlikte yaşadığı S.A.'nın 2 yaşından beri elinde büyüdüğünü ve onu kızından ayrı görmediğini anlattı.

'İNTERNETTEN İNDİRDİM'

Hakimin kişisel bilgisayarında yapılan incelemede uygunsuz içerikler bulunduğunu hatırlatması üzerine ise R.M., 'Mesleğim gereği o görüntülerin bir kısmını internetten indirdim, turizm haberlerinde kullanıyorduk. Diğerleri ise kim olduğunu açığa çıkartmayı planladığım Caroline hesabından indirdiğim lardı' dedi.

UYGUNSUZ LAR YOLLADI

Sanık L.Ç., ifadesinde R.M.'nin küçük yaşta kız çocuklarına ilgi duyduğundan şüphelendiğini, bunu kanıtlayabilmek için 'Caroline E.' adlı sahte hesap açarak kendisiyle konuştuğunu söyledi. Bunun için R.M.'ye internetten bulduğunu iddia ettiği küçük yaştaki kız çocuklarına ait uygunsuz yolladığını kaydeden L.Ç., bütün bunları yapmaktaki amacının R.M.'nin birlikte yaşadığı ve iki kız çocuğu olan N.A.'yı uyarmak olduğunu savundu.

TAMİR İÇİN GELEN BİLGİSAYARLARDAN KALMA BİLGİLER

Hakimin, bilgisayarında yapılan incelemelerde pornografik görüntüler bulunduğunu ve polis baskınından önce 4 harddiski neden imha ettiğini sorması üzerine L.Ç., bilgisayar işiyle uğraştığını, müşterilerinin tamir için getirdiği bilgisayarlardan kalan bilgiler olduğunu, R.M.'nin gözaltına alındığını duyunca da o harddiskleri imha ettiğini aktardı.

Duruşmada pedegog eşliğinde dinlenen mağdur S.A., R.M.'den herhangi bir kötülük görmediğini, Caroline sahte hesabının kendisinin bütün arkadaşlarına davet gönderdiğini söyledi.

UYGUNSUZ İÇERİKLERİ GÖRÜNCE ŞİKAYETTE BULUNDU

R.M. ile birlikte çalışan D.S. ise tanık olarak dinlendi. R.M.'nin ofis dışında olduğu bir gün kendisini telefonla aradığını ve bilgisayarını kapatmasını istediğini belirten D.S., bu sırada gelen mesajları ve müstehcen içerikli ları gördüğünü ve polise şikayette bulunduğunu söyledi.

İfadalerin ardından hakim, suçun vasfının değişme ihtimali ve delillerin toplanmış olmasını da göz önüne alarak R.M. ve L.Ç.'yi yurtdışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakarak duruşmayı erteledi.

DHA