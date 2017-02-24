Cinsel istismar sanıklarının beraatine kadın hakimden muhalefet şerhi

DİYARBAKIR'da, 2014 yılında sosyal medyadan tanıştıkları 18 yaşındaki K.Ç.'ye tehdit, şantaj ve zor kullanarak cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 36'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar V.B. ile M.N.E. hakkında, 'beraat' ve 'davanın düşürülmesi' kararı verildi. Mahkemenin kadın üyesi, 'sanıkların cezalandırılması gerektiği' kanaatiyle karara muhalefet şerhi koydu.

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre 2014 yılında 18 yaşında olan K.Ç., sosyal medya üzerinden 21 yaşındaki M.N.E. ile tanışarak arkadaş oldu. Bir kafede buluşan M.N.E. ve K.Ç. daha sonra bir oto tamirci dükkanına gitti. M.N.E.'nin burada mağdurun elbiselerini çıkarmaya çalıştığını belirten savcı, K.Ç.'nin istemediğini söylemesine rağmen ağzını kapatıp, kollarını tutarak cinsel istismarda bulunduğunu kaydetti.

'ONUNLA NE YAŞADIĞINI BİLİYORUM'

Bu olayın ardından, M.N.E.'nin arkadaşı V.B.'nin internet üzerinden mağdur ile irtibat kurduğunu belirten savcı, mağdurun V.B.'nin arkadaşlık teklifini reddettiğini ifade etti. Bunun üzerine V.B.'nin mağduru telefonla arayarak "Onunla ne yaşadığını biliyorum. Teklifimi kabul etmezsen ailene anlatır, seni rezil ederim" dediğini belirten savcı, mağdurun bu nedenle arkadaşlık teklifini kabul etmek zorunda kaldığını söyledi.

ŞİDDET DE UYGULAMIŞ

V.B.'nin bir süre sonra mağduru çalıştığı internet kafeye çağırdığını ve eline sopa alarak "Bağırırsan seni öldürürüm. Benimle birlikte olacaksın" dediğini ifade eden savcı, K.Ç.'nin teklifi kabul etmemesi üzerine şüphelinin tokat atıp, zor kullanarak mağdura cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Şüphelinin bir hafta sonra yine işyerine çağırdığı mağduru "Gelmezsen videon elimde. O gün yaşadıklarımızın hepsini çektim. internete atarım, istersen gelme" diye tehdit ettiğini anlattı. Bu sözler üzerine internet kafeye giden mağdurun bir kez daha cinsel istismara uğradığını kaydeden savcı, bu tarihten sonra mağdur ve şüpheli arasında birden çok kez cinsel ilişki gerçekleştiğini, şüphelinin bu süreçte mağdura şiddet uyguladığını da ifade etti. Şüphelinin son olarak evine zorla götürdüğü mağdura tokat atıp, bıçak göstererek zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen savcı, K.Ç.'nin evden çıktıktan sonra polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu ifade etti.

36 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, mağdur K.Ç.'nin şüpheli V.B.'den şikayetçi olmadığını belirten savcı, şüphelilerden M.N.E.'nin cinsel ilişki iddialarını reddettiğini, diğer şüpheli V.B.'nin ise, mağdur ile rızası ile ilişkiye girdiğini söylediğini kaydetti. Her iki şüphelinin de zor kullanarak cinsel ilişkiye girdiğini belirten savcı, mağdurun şüpheli V.B. tarafından ölümle tehdit edildiğini vurguladı. İddianamede şüpheliler M.N.E. ve V.B.'nin 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 14 yıldan 36 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

AVUKAT BURAK GÖNCÜ: SANIKLARA İNDİRİM UYGULANMASIN

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, soruşturma sürecinde tutuklanan ve bir ay sonra serbest bırakılan sanıklar V.B. ve M.N.E.'nin tutuksuz yargılaması Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada ifadesi alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini ve kendilerine iftira atıldığını söyledi. Davanın son duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, her iki sanığın da cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz hakkı verilen mağdur K.Ç.'nin avukatı Burak Göncü, "Savcılık mütalaasına katılıyoruz. Mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sanıklar hakkında indirim uygulanmamasını istiyoruz" dedi.

DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ VE BERAAT

Kararı açıklayan mahkeme, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanıkların 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraatlerine hükmetti. Sanık V.B. hakkında 'Cinsel istismar' suçundan açılan davanın 'Reşit olmayanla cinsel münasebet' suçunu oluşturduğunu belirten mahkeme, bu suçun şikayete bağlı olduğunu ve mağdurun soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçtiğini belirterek, düşme kararı verdi.

KADIN HAKİM: SANIKLAR CEZALANDIRILMALI

Mahkemenin kadın üyesi Ayşegül Özaltun Baba'nın sanıkların beraatine muhalefet şerhi koyması nedeniyle, karar oy çokluğu ile alındı. Muhalefet şerhinde sanıkların kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik ifadelerine itibar edilmemesi gerektiğini belirten Hakim Ayşegül Özaltun Baba, "Sanıkların 'Cinsel istismar' suçundan cezalandırılması gerektiği kanaatiyle beraat kararına katılmıyorum" dedi.

DHA