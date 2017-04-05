Cinsel saldırıdan 2 ay önce cezaevinden çıktı, yine aynı suçlamadan yakalandı

SAMSUN'da 2 ay önce 'cinsel saldırı' suçundan cezaevinden çıktığı belirtilen 39 yaşındaki Cihan Y., zihinsel engelli 30 yaşındaki G.E. adlı kadına bıçak tehdidiyle cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Olay 3 gün önce Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte oturan ve yüzde 70 zihinsel engelli olduğu belirtilen G.E. adlı kadın, bir üst katta oturan akrabalarının yanına ailesiyle birlikte misairliğe gitti. Bir süre sonra ihtiyaç gidermek için evine inen G.E., evin kapısını açık unuttu. İddiaya göre eve giren Cihan Y., G.E.'yi bıçakla tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra elle taciz edip öpmeye başladı. Genç kadının bağırması üzerine olay yerinden ayrıldı. Bağırma sesi üzerine eve inen yakınları olayı öğrenince şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polisi arayıp şikayetçi oldular.

Şikayetin ardından soruşturma başlatan Ahlak Büro Amirliği ekipleri ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki ev ve işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. 6 yıl önce eşinden ayrıldığı ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen ayrıca 'cinsel saldırı', 'hırsızlık', 'hürriyetten yoksun kılma' ve 'uyuşturucu' suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıkan Cihan Y., polisin takibi sonucu dün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, "Eve kiralık ev sormak için girdim. kimseyi taciz etmedim" dedi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün 'cinsel saldırı', 'tehdit' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından adliyeye sevk edildi.

DHA