Cipi ateşe verdi, söndürmeye gelen müteahhidi öldürdü, eşini yaraladı

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde sitedeki evlerinin önüne park halindeki cipin yandığını görünce söndürmeye çalışan müteahhit Murat Osmanoğlu ve eşi Özlem'e ateş açıldı. Murat Osmanoğlu ölürken Özlem Osmanoğlu ağır yaralandı. Jandarma, müteahhit Murat Osmanoğlu'nun aralarında para anlaşmazlığı olan kayınpederi Ali Aksoy'u, cipte kasıtlı olarak yangın çıkarıp söndürmeye gelen damadına ve kızına ateş ettiği iddiasıyla arıyor.

Olay, Sasalı Mahallesi 118 Sokak'taki Suevleri'ndeki lüks bir villanın önünde geçen 8 Şubat günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekibi, araç yangını ihbarı alınca olay yerine gitti. 35 KOZ 05 plakalı cipin yandığını ve aracın yanında Özlem ve Murat Osmanoğlu çiftini kanlar içinde gören jandarma, itfaiye ile sağlık ekiplerine bilgi verdi. Gelen sağlık ekibi müteahhit 54 yaşındaki Murat Osmanoğlu'nün öldüğünü, 2 çocuğunun annesi olan eşi 46 yaşındaki Özlem Osmanoğlu'nu da ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞEPHELİ KAYINPEDER ÇIKTI

Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde, villanın bulunduğu adresten olay saatinde kiralık bir otomobilin 2 kez geçtiğini saptadı. Plakayı belirleyen jandarma, aracın Aliağa'dan Murat Osmanoğlu'nun parasal nedenlerde aralarında husumet bulunan kayınpederi Ali Aksoy tarafından kiralandığını saptadı.

ÖNCE BENZİN ALMIŞ

Olayın şüphelisi olarak her yerde aranan Ali Aksoy'un otomobili kiraladıktan sonra bir akaryakıt istasyonundan 10 liralık benzin aldığı, daha sonra siteye gelip cipi ateşe verdiği, yangına müdahale etmek için evden çıkan damadı Murat Osmanoğlu ile kızı Özlem Osmanoğlu'na ateş açtığı öne sürüldü.

Jandarma şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, Özlem Osmanoğlu'nun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

DHA