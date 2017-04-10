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Son Dakika: Çipras, Güney AB Ülkeleri Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’ya gitti

Çipras, Güney AB Ülkeleri Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’ya gitti

13:5010 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Çipras, Güney AB Ülkeleri Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’ya gitti
Çipras, Güney AB Ülkeleri Zirvesi’ne katılmak üzere İspanya’ya gitti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras İspanya'da gerçekleşecek olan 3. Güney Avrupa Birliği Ülkeleri Zirvesine katılmak üzere Madrid'e gitti. El Prado Sarayı'nda gerçekleşecek olan Zirve'ye İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Güney Kıbrıs ve Malta katılacak. Zirve'de başta AB.'nin geleceği, sığınmacı göçmen sorunu, son zamanlarda artan terör saldırılarından sonra güvenlik meselesi, Brexit gibi konular ele alınacak. Atina- Makedonya Haber Ajansı'na göre Çipras, bugünkü Zirve'de NATO üyesi Güney Avrupa Birliği Ülkeleri'nin Suriye sorununda daha aktif bir rol oynamalarını isteyecek.

DHA

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