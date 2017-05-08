Çipras önce bakanlıkları, sonra Çin’i ziyaret edecek

Hükümetin aldığı kararların zamanında gerçekleşmesini sağlamak için bakanlıkları ziyaret etmeyi planlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkenin yurt dışındaki konumunu güçlendirmek için de diplomatik görüşmelere başlayacak. Çipras bu kapsamda bugün Atina'yı ziyaret eden Arjantin'in eski Devlet başkanı Cristina Fernandez de Kirchner ile görüşecek. Hafta sonunda da Çin'i ziyaret edecek.

Putin ve Guterres'le de görüşecek

Pekin'de gerçekleşecek olan “Yeni İpek Yolu” Forumu'na katılmak üzere Çin'i ziyaret edecek olan Çipras'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Hükümet kaynaklarının aktardığına göre Çipras'ın, IMF Genel Müdürü Christin Lagard ile de görüşeceği belirtildi.

DHA