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Kahramanmaraş Haberi: Cips kutusundan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

Cips kutusundan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı
13:2916 Şubat 2017
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Cips kutusundan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı
Cips kutusundan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, polis tarafından durdurularak aranan otomobildeki patates cipsi kutusunda 95 uyuşturucu hap ve 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalarda 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının İstanbul'dan sağladıkları uyuşturucuyu Elbistan'da piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili ilçe girişinde durdurdu. Araçta ayrıntılı arama yapan polis, ön koltuktaki patates cipsi kutusunda 95 uyuşturucu hap ve 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, Deniz A. (29) ve Bayram E. (22) adlı şüphelileri gözaltına alındı.

 

DHA

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