Çıradan çıkan yangında 8 kişi zehirlendi

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, sobayı tutuşturmak amaçlı kullanılan çıradan çıkan yangında yükselen dumanlar, yangının çıktığı müstakil evin bitişiğindeki apartmanda bulunan bazı dairelerin içine doldu. Yangın çıkan evde yalnız yaşayan yaşlı kadın ile kadının komşusu olan 7 kişi dumandan zehirlendi.

Hekimzade Mahallesi Çınarlı Çeşme Mevkii'ndeki tek katlı müstakil evinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Aliye Yalçın'ın konutunda, bugün saat 01.00'de yangın çıktı. İddiaya göre Yalçın, gece üşüyünce sobayı yakmak istedi. Çırayı tutuşturan Yalçın, çıranın sönmesi üzerine sobayı yakmaktan vazgeçti. Çırayı da döşeğin üstüne bıraktı. Tam olarak sönmeyerek yanan çıra, döşeği tutuşturdu. Yangını fark eden komşuları ise itfaiye ekiplerine bildirdi. Ayrıca komşuları Yalçın'ı evden dışarı çıkardı. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada konuta bitişik olan apartmandaki dairelerin camından eve duman doldu. Yangında ev sahibi Yalçın ile konutu dumanla dolan komşuları Serkan Topyanak (35) ve eşi Belma (30) çocukları Soykan (10), Hakan (8) ile diğer komşusu Mehmet Onur, Ahmet Onur ve Zeliha Onur zehirlendi. Olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 8 kişi, Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yaptı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA