Cizre'de 2 yıl aradan sonra Dünya Kadınlar Günü halayı

ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde, yaklaşık 2 yıl süren şiddet ve çatışmalı ortamın ardından ilk kez kadınlar, bugün yapılan Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde müzik eşliğinde halay çekti.

Cizre İlçesi'nde yaşanan çatışmalar nedeniyle son 2 yıldır kutlanamayan Dünya Kadınlar Günü kutlamaları bugün ilçedeki Bırca Belek alanında kutlandı. Cizre Belediyesi tarafından organize edilen, Dünya Kadınlar Günü ekinliğinde Cizreli kadınlar Kürtçe müzik eşliğinde hayal çekip, günlerini coşkuyla kutladı. Cizre'de iki gün gecikmeli kutlanan Dünya Kadınlar Günü etkinliğine Ak Parti İstanbul Milletvekili Revza Kavakçı da katıldı.

Milletvekili Kavakçı yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Rusya gezisine davetli olduğunu, ancak kendisinin Cizre'ye gelip bu etkinliğe katılmayı tercih ettiğini söyledi. Cizrelilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Revza Kavakçı, "Burayı özlüyorum. Cizre'ye uzun zamandır gelememiştim. Benim için Cizre'nin ayrı bir yeri var. Dicle Nehri'nin hemen kenarında olmak çok güzel bir duygu. Böyle güzel insanlar ile beraber olmak çok güzel. Halk oylaması öncesi için moral depolamaya geldik. Bundan sonra İstanbul, Ankara artık nerelerde görev olursa oralarda koşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ak Parti Şırnak Gençlik Kolları Başkanı Hatice Atak da etkinlikte yaptığı konuşmasında, barışı kadınların getireceğine vurgu yaparak, "Bir Kürt kızı olarak diyorum ki, neden biz sürekli kardeşlik varken, barış varken, bahar varken, neden kötü günler yaşayalım. Bunu biz Kürt kadınları olarak, Kürt anaları olarak hak etmiyoruz" dedi.

Bu topraklarda 40 yıldır gözyaşı olduğunu kaydeden Atak, "İstiyoruz ki artık analarımız göz yaşını değil, göz bebeklerinde tebessümler olsun. Bakın aramızda şehit eşleri var, şehit analar var. Evladını nerede kaybederse kaybetsin, ananın gözyaşı birdir, yüreği birdir. O yüzden bu topraklara barışı da kardeşliği de sizler getireceksiniz" dedi.

Konuşmaların ardında kadınlar halay çekerek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

DHA