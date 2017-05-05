Cizre'de 4 katlı otel binasının yıkımında facia ucuz atlatıldı

ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde operasyonlar sırasında hasar gördüğü için yıkılmasına karar verilen 4 katlı otelin yıkılması sırasında önlem alınmaması nedeniyle olası bir facia ucuz atlatıldı. Çekilen görüntülerde, 4 katlı otel saniyeler içerisinde büyük gürültü ile yerle bir olurken, önündeki caddenin trafiğe kapatılmadığı ve yıkımla oradan geçenlerin panik içerisinde kaçıştıkları görüldü.

Cizre'yi ikiye bölen Nusaybin karayolu üzerinde bulunan ve hendek- barikat operasylonları sarısında hasar gördüğü için yakım karar verilen 4 katlı Kerem Oteli bugün öğlen saetlerinde yıktırıldı. Belediye'nin, 'Bilgimiz yok' dediği yıkım işlemi, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt edilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, 4 katlı eski otelin saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülürken, yıkım sırasında önündeki caddenin trafiğe kapatılmadığı ve insanların panik halinde sağa sola kaçıştıkları görüldü. Olası bir facia atlatılırken, yıkım ile birlikte caaddeyi toz ve duman kapladı. İlçe sakinleri önlem alınmamasına tepki gösterdi.

DHA