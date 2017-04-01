CNR Food İstanbul için dev güç birliği

İSTANBUL Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin öncülük ettiği ve 20-23 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenleyecek CNR Foodİstanbul fuarı için 5 ihracatçı birliği ve bir tanıtım grubu birlikte hareket etme kararı aldı.Eylül ayında düzenlenecek CNR Food İstanbul fuarının Türk gıda sektörünün en büyük uluslararası ticaret platformu olacağını belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, daha fuara 6 ay kalmasına rağmen Ekonomi Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteği için gerekli olan katılımcı ve metrekare hedefinin aşıldığını belirtti. Mete, "Katılımcı sayısını tutturamazlar fuar alanını dolduramazlar spekülasyonlarınıbitirdik" dedi.

DESTEK VEREN BİRLİKLER

Uzun süredir böyle bir fuarı Türkiye'ye kazandırmak için mücadele eden Zekeriya Mete, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhsin Çakıcı, İstanbul Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Tuncay Sagun ile Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak'ın da kendileriyle birlikte hareket etme kararı aldıklarını söyledi. Başkan Mete, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği'nin de (ETÜDER) destek verdiğin kaydetti.CNR Food İstanbul Fuarı'na tüm gıda birliklerinin destek verdiğini kaydeden Başkan Mete, “Türkiye'de bölük pörçük fuarlar yerine, Türkiye'nin gücüne ve imajına yakışır uluslararası bir fuar için birlikte hareket etme kararı aldık. Hep beraber Türkiye'ye yakışır bir fuar yapmayı arzu ediyoruzö diye konuştu.

200'DEN FAZLA FİRMA YER ALDI

Fuara ilginin fazla olduğunu ifade eden Zekeriya Mete, "Şuanda 200'ün üzerinde yerli firmaya yer satıldı. Yurtdışından da 20'nin üstünde katılımcı firma yer aldı. Şuanda 15 bin metrekarenin üzerinde bir alanı sattık. Ekonomi Bakanlığı'nın destek için belirlediği oranın üzerine çıktık. Bunu daha da artırmayı planlıyoruz. 10'un üzerinde ülkeden yaklaşık 1000'e yakın ithalatçı ve katılımcı hedefliyoruz. Kuru meyvede, su ürünlerinde, fındıkta, hububatta, çikolata şekerlemede, unlu mamullerde ve yağda çok ciddi ithalatçıları ülkemize getirerek katılımcılarla bir araya getirerek ticari heyet yapacağız" dedi.İlk fuar olması hasebiyle yabancı katılımcılara milli katılımda devlet desteği verilmiyor. Bu tür fuarlarda ikinci yıl şartı aranıyor" diyen Zekeriya Mete şöyle konuştu: "Aynı uygulama bizim firmaların yurt dışı fuarlara katılımında da geçerli. Bizim için zor olan ilk yıl. Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği'de (ETÜDER) organizasyonda bizimle beraber hareket ediyor. Çok ciddi bir organizasyonu ülkemize kazandırmak için adeta seferber olduk."

YÜZDE 50 DEVLET DESTİĞİNE ULAŞTIK

Bir fuarın uluslararası nitelik kazanması için belli bir katılımcı sayısı ve büyüklüğe ulaşması gerektiğini vurgulayan Mete, "Katılım ve talep çok yüksek. Her geçen gün ilgi artıyor. Bir sonraki yıl çok daha iyi bir fuar bekliyoruz. Şu anki katılımcı sayısı ve metrekare alanıyla Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği %50 devlet desteğine hak kazandık. Bu konuda bazı üyelerimizin ve yabancı firmaların 'sayıyı tutturamazlar fuar alanını dolduramazlar' şeklinde yaptığı spekülasyonların ne kadar yersiz olduğunu gösterdik. Nasıl Gulfood'daDubaililerin yaptığı, Almanya'da Almanların yaptığı, Fransa'da Fransızların yaptığı milli fuarlar varsa, bizde Türkiye'de Türklerin yaptığı CNR Food İstanbul gibi milli ve geniş kapsamlı bir fuarı Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye'ye kazandıracağız" diye konuştu.

FİRMALARIN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

CNR Food İstanbul Fuarı'nın küresel bir buluşma noktası olacağını belirten Mete şunları söyledi; "Özellikle Avrupa, ABD, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkan Bölgelerinden gelecek olan iş insanlarıyla iletişim ve yeni iş bağlantıları gerçekleştirilecek. Türkiye coğrafi konumu itibariyle birçok ülkeye lojistik üs görevini yapabilecek konumda.öCNR Food İstanbul fuarının yurt dışında ki fuarlara olan ilgiyi azaltarak Türkiye'yi fuar merkezi haline getireceğine dikkat çeken Zekeriya Mete “Özellikle son 10 yılda önemli bir başarı grafiği sergileyen Türk gıda ve içecek sanayi gayrisafi milli hasıla içerisinde 300 milyar TL'ye yaklaşan payı 40 bine ulaşan işletmesi ve 400 bini aşan çalışanıyla ülkenin en dinamik ve üretken sektörlerinden biri konumunda yer alıyor" dedi.

DHA