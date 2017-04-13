Çocuğuyla intihara kalkışan babaya dava açıldı

İZMİR'in Narlıdere İlçesi'nde, ilaç parası bulamadığı gerekçesiyle oğlu, 5 yaşındaki M.H. ile apartmanın çatısına çıkıp intihara girişiminde bulunan epilepsi hastası 28 yaşındaki Levent H. hakkında, 'Akrabaya karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davaya başlandı.

Epilepsi hastası Levent H., geçen yıl eylül ayında, ilaç parası bulamayınca bunalıma girince çocuğu ile birlikte Mithatpaşa Caddesi 263 numarada bulunan 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Levent H. ve çocuğunu çatıda görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sevk edilen polisler ile çevrede bulunanlar, intihar girişiminde bulunan Levent H.'yi ikna etmeye çalıştı. Levent H., 'Epilepsi hastasıyım. İlacımı alamadım. Yaşamak istemiyorum' diye bağırmaya başladı. Levent H. ile konuşan polis, 1 saat süren ikna çabalarının ardından onu ve yanındaki çocuğu, çıktığı binanın çatısından indirdi. Levent H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen adam adli kontrol koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı İbrahim Engin, Levent H. hakkında 'Akrabaya karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Levent H. katılmazken, avukatı Dursun Öncel ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen hazır bulundu. Mahkeme başkanı, zorla getirilme kararı bulunan sanığın adli kontrol şartlarına uymadığını, eşi L.H.'nin de kendisinden şikayetçi olmadığını belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ise 'Yaşı küçük mağdur bakımından bizim şikayetimiz devam etmektedir' dedi.

Sanık Levent H.'nin avukatı Dursun Öncel, 'Olay günü sanık, oğlu M.H.'yi polislere kendi teslim etmiştir. Bu konuda tutanak tanıklarının dinlenmesini istiyorum. Ayrıca sanık iki gündür ilaçlarını alamadığı için epilepsi nöbeti geçirdiğini söylemiştir. Sanığın epilepsi rahatsızlığı nedeniyle cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için rapor alınmasını talep ediyorum' dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının isteği doğrultusunda, sanığın yakalanması durumunda cezai ehliyetinin bulunup bulanmadığının tespiti için rapor alınması amacıyla mevcutlu olarak Adli Tıp Kurumu'na götürülmesine karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DHA