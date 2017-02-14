Çocuk istismarı sanığına tahliye yok

DENİZLİ'nin Çal İlçesi Denizler Mahallesi'nde sahibi olduğu bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen yıl ağustos ayında tutuklanan ve taciz görüntüleri Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde çöpte bulunan H.A.'nın, 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme sanığın tutukluğunun devamına karar verip, çöpte bulunan görüntülerin incelenmesiyle ilgili sonucun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Denizler Mahallesi'nde bakkallık yapan H.A., dükkanında iki kız çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla geçen ağustos ayında jandarma tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı. H.A. hakkında 'Birden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

GÖRÜNTÜLER ÇÖPTE BULUNDU

H.A.'nın, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde geçen 9 Aralık'ta kağıt toplayıcısı Mehmet Türkan tarafından bulunan, çocuk istismarına ilişkin görüntülerin yer aldığı harddisk ve flash bellekteki görüntülerden alınan ı davanın geçen 16 Aralık'ta görülen ilk duruşmasında mahkemeye delil olarak sunuldu. Davanın ikinci duruşması ise bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık H.A. ve avukatı ile müşteki avukatları katıldı. Mahkeme tarafların beyanlarının alınmasının ardından sanığın tutukluluğunun devamına, Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderilen çöpte bulunan harddiskteki çocuk tacizi görüntülerinin incelemesiyle ilgili sonucunun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

DHA