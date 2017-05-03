Çocuk yatağının altında 85 kilo eroin

VAN'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 85 kilo 742 gram eroin ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba İlçesi'ne bağlı Ali Paşa Mahallesi'nde N.D.'ye ait eve operasyon düzenledi. 'Efes' adındaki eğitimli köpekle evde arama yapan polisler, evin çocuk odasındaki ranzaların altında poşetler içerisinde 140 paket halinde 85 kilo 742 gram eroin ele geçirdi. N.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





DHA