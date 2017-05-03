Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Van Haberi: Çocuk yatağının altında 85 kilo eroin

Çocuk yatağının altında 85 kilo eroin

09:533 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Çocuk yatağının altında 85 kilo eroin
Çocuk yatağının altında 85 kilo eroin

VAN'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 85 kilo 742 gram eroin ele geçirildi. 
Bir ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba İlçesi'ne bağlı Ali Paşa Mahallesi'nde N.D.'ye ait eve operasyon düzenledi. 'Efes' adındaki eğitimli köpekle evde arama yapan polisler, evin çocuk odasındaki ranzaların altında poşetler içerisinde 140 paket halinde 85 kilo 742 gram eroin ele geçirdi. N.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
 

DHA

Yeni evlilerin yaşamlarına keyif katacak IKEA önerileri
Keşfet

Yeni evlilerin yaşamlarına keyif katacak IKEA önerileri

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar