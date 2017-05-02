Çocuklar 'Engel Yok Spor Var' festivalinde eğlendi

SAMSUN'da ikincisi düzenlenen 'Engel Yok Spor Var' festivalinde çeşitli sporlarla ilgilenen dezavantajlı çocuklar doyasıya eğlenerek çeşitli gösteriler yaptı.

Samsun'un Atakum Belediyesi ve Atakum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Engel Yok Spor Var' festivali Atakum Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen programa İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Demirkıran, dezavantajlı çocuklar ile ailelerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Programda kısa konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 'Atakum Belediyesi olarak spora genel ölçekte imkanlarımızın en üst seviyelerini kullanarak destek vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın faaliyetlerine öncü olmaya çalışıyoruz' dedi.

Atakum Kaymakam Vekili aynı zamanda İlkadım Kaymakamı olan Turan Atlamaz ise festivalin sporun ve çocukların gelişmesi için önemli bir etkinlik olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festival, konuşmaların ardından çocukların çeşitli spor dallarında gösteri yapması ile son buldu.

DHA