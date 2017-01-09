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Kocaeli Haberi: Çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı

Çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı
14:009 Ocak 2017
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Çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı
Çocuklar kar tatilinin keyfini çıkardı

KOCAELİ'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edilirken, çocuklar karda oynamanın, karla kaplı tepelerden kaymanın keyfini çıkardı.
Kocaeli Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelinde okulları tatil etti. Kar yağışı aralıklarla etkili olurken, kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüştü. İzmit Kent Ormanı'nda çocuklar kartopu oynayıp, orman içerisinde piste dönüşen alanda eğlendi. Kızakları olan çocuklar karla kaplı tepeden aşağı kayarken, kızakları olmayan çocuklar ise leğenlerin içeisine girip, poşetlerin üzerine oturup kaydı. Bazı çocuklarla birlikte anne ve babaları da tepeden aşağı kayarak eğlenceye ortak oldu. Mahalle aralarında ise çocuklar kartopu oynayıp, kardan adam yapıp, eğlenerek kar tatilinin keyfini çıkardı.

 

DHA

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