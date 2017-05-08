Çocuklar kovalayınca çatıya çıkan köpeği ekipler kurtardı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, çocukların kovalaması üzerine 3 katlı binanın çatısına kaçan köpek, İtfaiye ve Sahipsiz Havyanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri tarafından kurtarıldı.

İnegöl'ün Yenice Mahallesi Sabri Demircioğlu sokakta oyun oynayan çocuklar, başıboş dolaşan bir köpeği kovalamaya başladı. Sokak üzerinde bulunan üç katlı inşaata giren köpek, inşaatın çatı katına kadar çıktı. Sesi duyan inşaat işçileri, çatıya çıkarak köpeği indirmeye çalıştı. Köpeğin saldırgan tavır sergilemesi üzerine geri çekilen işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Binaya gelerek çatıya çıkan itfaiye ekipleri, köpeği indiremeye çalıştı. Köpeğin çatıdan atlama ihtimali üzerine itfaiye ekipleri durumu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi görevlilerine iletti.

Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinden gelen görevliler, köpeği yakalamaya çalıştı. Ancak uçta duran köpeğin atlama veya düşme ihtimaline karşı fazla sokulmadan tedbirli şekilde yaklaşan görevli sakinleştirici iğne attı. Sakinleşen köpek itfaiye ekipleriyle birlikte çatıdan indirilerek Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü.

DHA