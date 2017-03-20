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Van Haberi: Çocukların tüylerine yapıştırıcı sürdüğü yavru kediyi banyoda yıkadı

Çocukların tüylerine yapıştırıcı sürdüğü yavru kediyi banyoda yıkadı
12:1020 Mart 2017
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Çocukların tüylerine yapıştırıcı sürdüğü yavru kediyi banyoda yıkadı
Çocukların tüylerine yapıştırıcı sürdüğü yavru kediyi banyoda yıkadı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), (DHA)VAN'ın Başkale İlçesi'nde, çocukların tüylerine yaptıştırıcı sürdüğü yavru kedi, hayvansever Ümit Hanihaneka tarafından kurtarılarak, yıkanıp süt içirildi.
Başkale ilçe merkezinde bir grup çocuğun yavru kedinin tüylerine yapıştırıcı sürüp eğlendiklerini gören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanı Ümit Hanihaneka, yavru kediyi onların elinden aldı. Hanihaneka, kediyi evine getirerek banyoda yıkadı. Kedinin tüylerini saç kurutma makinesiyla kurutan Hanihaneka, daha sonra da süt içirerek hayvanı doyurdu. Hanihaneka, sokakta yaşayan hayvanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini, ailelerden de çocuklarına hayvan sevgisini öğretmelerini istediğini söyledi.

DHA

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