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İstanbul Haberi: Çöken binanın metal yangın merdiveni petrol istasyonunun çatısına yıkıldı

Çöken binanın metal yangın merdiveni petrol istasyonunun çatısına yıkıldı
18:4713 Ocak 2017
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Çöken binanın metal yangın merdiveni petrol istasyonunun çatısına yıkıldı
Çöken binanın metal yangın merdiveni petrol istasyonunun çatısına yıkıldı

 Enver Alas/İSTANBUL,(DHA)ZEYTİNBURNU'nda 7 katlı boş bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı olayda

başka bir facianın ucuz atlatıldığı ortaya çıktı. Olduğu yere doğru büyük bir gürültüyle çökerek enkaz haline gelen binanın metal yangın merdiveni ise hemen yan taraftaki benzin istasyonunun çatısına doğru yıkıldı. Pompaların bulunduğu bölümün üstünde yer alan çatının az hasarlı olduğu görüldü.

Benzin istasyonu güvenlik nedeniyle kapatıldı.

ARAMA KÖPEKLERİ ENKAZDA CANLI İZİ ARIYOR

Öte yandan, AFAD ve UMKE olmak üzere itfaiye ekipleri binada arama-kurtarma çalışmalarıyla molozları kaldırması aralıksız devam ediyor. Ayrıca canlı veye cansız birileri olması ihtimaline yönelik arama-kurtarma köpekleri enkazda dolaştırılarak bir iz bulması için kullanıldı.

DHA

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