Çöp konteynerindeki dehşetin sanığı cezaevinde öldü

ESENYURT'ta 5 ay önce eşi Ahmad Zahra'yı 27 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra çöp konteynerine attığı iddia edilen Meryem Mehne ile sevgilisi olduğu öne sürülen Ahmad Abustef'in yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Şeker hastası Suriyeli sanık Ahmad Abustef'in geçtiğimiz günlerde cezaevinde hayatını kaybettiği tutanaklara geçerken, ilk duruşmada ağlayarak ve bağırarak olay gününü anlatan Suriyeli Meryem Mehne "Ben kocamı öldürmedim" dedi. Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel de "Öyle bağırmakla bir şey olmuyor, sakin konuş" diyerek tercüman aracılığıyla Suriyeli kadını uyardı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Meryem Mehne ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel, diğer tutuklu sanık Ahmad Abustef'in cezaevinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

“ABUSTEF BENİM ÇOCUKLUKTAN ARKADAŞIMDI

İlk duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Meryem Mehne, “Kimse beni dinlemedi, anlamadı ve sebebini sormadı. Derdimi tam anlatamadım. Eşim Ahmad ile 13 yıldır resmi olarak evliyim. Kendisinden sürekli eziyet gördüm. Hatta öyleki 9 aylık hamileyken beni kötü şekilde dövdüğü için ölü olarak çocuğumu doğurdum. Görmüş olduğum eziyetlerden dolayı kendisini öldürme düşüncesinde olmadım. 3 çocuğumun babasıdır düşüncesiyle kendisine katlandım ve sustum. Önce eşim Türkiye'ye geldi. Suriye'de bomba patladı çocuklarımı enkaz altından çıkardık. Bombalardan kaçarak, 1,5 yıl önce de ben çocuklarımla beraber Türkiye'ye geldim, sürekli çalıştım. Eşim Ahmad Zahra çalışmayan biriydi. Faturalar benim adımaydı. Ev sahibi ev kirası için geldiğinde bile benimle görüşmesini isterdi. Bu anlamda bencilliği vardı. Çocuklarımızı da sürekli döverdi. Kendisiyle aramızda tartışma çıktığında beni fuhuşa iten söylemlerde bulunurdu. Ahmad Abustef (sanık) benim Suriye'den çocukluktan arkadaşımdı aynı zamanda da akrabamdır. Gece 02.0003.00'a kadar bizimle kalırdı. Aynı zamanda şeker hastasıydı, insülin kullanırdı. Cezaevinde de bu hastalıktan dolayı öldüğünü duydum" diye konuştu.

“EŞİMİN BIÇAKLANMIŞ OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Olay günü eşi Ahmad Zahra ile Ahmad Abustef'in tartıştığını anlatan Meryem Mehne, “Ahmad Abustef, eşime 'Sen nasıl bir erkeksin eşini fuhuşa itiyorsun' dedi. İkisi de çok alkollüydü. Bunun üzerine aralarında yumruk yumruğa kavga çıktı. Kavganın neticesinde biri bir kanepeye, diğeri bir kanepeye oturdu ve sakinleşti. Ben de mutfağa geçtim. İçeriği geldiğimde eşimin bıçaklanmış olduğunu ve yerde yattığını gördüm. Abustef'e 'Sen ne yaptın' diye sordum. Abustef de bana Ahmad Zahra'ya 'Karını nasıl fuhuşa itersin' diye sorduğunu, Ahmed Zehra'nın da 'Sen şeker hastasısın kadınlarla cinsel ilişkiye bile giremezsin' dediğini ardından da bıçakladığını anlattı. Abustef bana 'Boşver bir p… kurtuldun' dedi" şeklinde konuştu.

“KOCAMI ÖLDÜRMEDİM"

Çocuklarının ve kızkardeşinin kilitli olan odada olduğunu ve o görüntüyü görmemesi için Ahmad Abustef ile eşinin cesedini çöp konteynırına taşıyarak attıklarını anlatan Meryem Mehne, “Sonra polislerin gelmesini bekledik. Ben olayı Ahmad Abustef ile gerçekleştirmedim. Şayet benim Abustef ile aramda bir gönül ilişkisi olsaydı kaçardık. Ben kocamı öldürmedim, bıçakla vurmadım.Bıçağı da elime almadım. Allah şahidim ben vurmadım. Kızımın duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme başkanı Mithat Çelikel, bağırarak ifade veren Meryem Mehne'ye “Öyle bağırmakla bir şey olmuyor. Sakin konuş" diye uyardı.

“KIZKARDEŞİM RUH HASTASIDIR, NE DEDİĞİNİ BİLMEZ"

Meryem Mehne ifade verdikten sonra Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel soru sordu. Çelikel, “Kızkardeşin ifadesinde 'Meryem'in eşini öldürmek için plan yaptığını duydum' diyor. Çocukların da ifadesinde 'Annemiz bize Ahmad Abustef'in eve geldiğini babanıza söylemeyin' derdi diye ifade vermiş. Bunlar için ne diyeceksin' diye sorması üzerine sanık Mehne, “Benim kızkardeşim ruh hastasıdır. Tedavi görüyor, ne dediğini bilmez. Çocuklarımın da böyle bir şey dediğine inanmıyorum" diye cevap verdi.

“CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞTIM"

Meryem Mehne “Polisler eve geldiğinde evdeki kanın 'Oğlum Cemal'in kanıdır' demedim. Cezaevinde intihara kalkıştım. Çocuklarımdan haber alamıyorum. Çocuklarımı görmek istiyorum" dedi. Tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İDDİANAME VE OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamedeye göre olay şöyle oldu: Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriye Uyruklu Meryem Mehne(27) ile Ahmad Zahra (38) Türkiye'ye geldi. Mehne ve Zahra Esenyurt'ta çocuklarıyla birlikte Meryem Mehne'nin kız kardeşi Nede Mahanne'nin yanında yaşamaya başladı. Meryem Mehne İstanbul'da tanıştığı Suriye uyruklu Ahmad Abustef(28) ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı ve Ahmad Zahra tarafından yakalandılar, kavgalar başladı. Bunun üzerine de iki sevgili Ahmad Zahra'yı öldürmeye karar verdi. İki sevgili bu amaç doğrultusunda Ahmad Zahra'yı öldürmeleri için kimliği tespit edilemeyen iki kişi ile anlaştı, ancak bu kişiler eylemi gerçekleştirmedi. Olay tarihinde evde Ahmad Abustef, Ahmad Zahra'yı bıçaklamaya başladı. Daha sonra bıçağı eline alan Meryem Mehne'de kocasını bıçaklamaya devam etti. Ahmad Zahra vücudunun boyun, göğüs, sırt ve kol bölgelerine toplam 27 bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti. İki sevgili, Zahra'nın cesedini battaniyeye sararak arka sokaktaki bir çöp konteynırına attı. Ceset belediye görevlilerince bulundu ve soruşturma başlatıldı. İddianamede iki şüphelinin “tasarlayarak adam öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.



DHA