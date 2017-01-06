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Nevşehir Haberi: Çöp kutusuna bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu

Çöp kutusuna bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu
16:256 Ocak 2017
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Çöp kutusuna bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu
Çöp kutusuna bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu

NEVŞEHİR kent merkezinde bir bankanın önündeki çöp kutusuna asılan kadın çantası, çevredekiler arasında paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının incelediği çanta boş çıktı.
Nar Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin önündeki çöp kutusuna asılan kadın çantasını görenler polisi aradı. İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Caddeyi tek yönlü trafiğe kapatan polisler, güvenlik şeridi çekerek, meraklıları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek çantayı inceledi. Çantanın boş olduğunu belirten bomba imha uzmanı, çantayı alarak incelemek üzere emniyete götürdü.

DHA

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