Çöpe atılan eski valiz bomba korkusuna neden oldu

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde çöp kutusunun yanına bırakılan eski valiz bomba paniğine neden oldu. Valiz fünye ile patlatılmak istenirken teknik arıza meydana geldi. Yapılan incelemede valizin eskidiği için çöpe atıldığı belirlendi.

Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde kaldırımda çöp kutusunun yanında valiz görenler bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak, bomba imha uzmanını çağırdı. Bomba imha uzmanı valizi fünye ile patlatmak için düzenek kurdu. Ancak, yaşanan teknik sorun nedeniyle fünye patlamadı. Yapılan incelemede valizin eskidiği için çöpe atıldığı kanısına varılırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu valizin bir kişi tarafından çöpün yanına bırakıldığı tespit edildi.

Daha sonra açılan valizin boş olduğu görüldü, endişe de sona erdi.

DHA