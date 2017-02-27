Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Çöpleri İHA ile temizlediler

Çöpleri İHA ile temizlediler
14:1627 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Çöpleri İHA ile temizlediler
Çöpleri İHA ile temizlediler

Çin'de bir elektrik dağıtım şirketinin çalışanları, nakil hatlarına takılan çeşitli çöpleri temizlemek için ilginç ve tehlikeli bir yöntem geliştirdi.

Çalışanlar, sekiz pervaneli bir insansız hava aracını alev makinasına dönüştürdü. Yükselip nakil hattına yaklaşan araç, tellere takılı bez ya da naylon parçalarını alev püskürterek yakıyor. Çalışanlar, bu yöntemle hem can güvenliklerini riske atmadıklarını hem de zaman tasarrufu sağladıklarını belirtirken, büyük bir soğukkanlılıkla yapılan temizliğin yüksek gerilim hatlarında tehlike yaratıp yaratmadığı sosyal medyada tartışılıyor.

Görüntü Dökümü:

——— ////TV KAYDI 

Aracın hazırlanması

Hatta takılan bir parçanın yakılması

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar