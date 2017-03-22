Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Malatya Haberi: Çöplükte bebek cesedi bulundu

Çöplükte bebek cesedi bulundu
11:0122 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Çöplükte bebek cesedi bulundu
Çöplükte bebek cesedi bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, çöp konteyneri yanında battaniyeye sarılı yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.
Bugün sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Yunus Emre Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin yanında, battaniyeye sarılı bebek cesedi görenler polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bebeğin yeni doğmuş ve erkek olduğunu belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, bebeğin anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı. 

DHA

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar