Çöplükte bebek cesedi bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde, çöp konteyneri yanında battaniyeye sarılı yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Bugün sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Yunus Emre Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin yanında, battaniyeye sarılı bebek cesedi görenler polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bebeğin yeni doğmuş ve erkek olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, bebeğin anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı.

DHA