Çorlu'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)– TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen oqerasyonda, 500 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisle operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonu Çorlu Emniyet Müdürü Aykut Efe yönetti. Mahalle giriş ve çıkışında önlem alan polis, önceden belirlenen evler, metruk binalar ile durdurulan araç ve kişiler üzerinde arama yaptı.

Operasyon kapsamında 500 gram esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA