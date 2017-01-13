Çorlu'da 350 polisle uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 350 polisin katıldığı 'Nefes' adı verilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Eroin, kokain, esrar, uyuşturucu hapların ele geçirildiği operasyonda, şüphelilerinin birinin evinde ise Kaymakamlığın yoksullara dağıttığı kömürler bulundu.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik özel hareket ekipleri ile birlikte 350 polisin katıldığı 'Nefes' adlı operasyon düzenledi. Emniyet Müdürü Aykut Efe'nin yönettiği ve hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu operasyonda eş zamanlı girilen 46 ev narkotik dedektör köpeklerle birlikte didik didik arandı.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polisin evine geldiğini gören şüphelilerden biri de evin çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin üzerinde 1 tabanca evinin arka bahçesinde ise 3 av tüfeği çıktı. Şafak vakti düzenlenen operasyonlarda 150 gram kokain, 330 gram eroin, 2 kilo esrar, 1350 adet uyuşturucu hap ile 6 tabanca, 8 av tüfeği ele geçirilirken, toplam 21 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirlerinin birinin evinde ise kaymakamlığının yoksullara dağıttığı kömürler de bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

DHA