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Tekirdağ Haberi: Çorlu'da Ak Partililer ile HDP'liler arasında tartışma

Çorlu'da Ak Partililer ile HDP'liler arasında tartışma
20:411 Nisan 2017
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Çorlu'da Ak Partililer ile HDP'liler arasında tartışma
Çorlu'da Ak Partililer ile HDP'liler arasında tartışma

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde referandum çalışmaları kapsamında 'evet' broşürü dağıtan Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri ile 'hayır' broşürü dağıtan HDP'liler arasında çıkan tartışma, polisin araya girmesiyle büyümden sona erdi.
Çorlu Atatürk Meydanı'nda referandum çalışmaları kapsamında 'evet' broşürü dağıtına Ak Parti'nin gençlik kolları üyeleri 'hayır' broşürleri dağıtan HDP'liler arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Bölgede bulunan polisler, gelen takviye ekiplerin de yardımıyla araya girerek tartışmayı sonlandırdı.
Ak Parti Çorlu Gençlik Kolları Başkanı Adnan Tekin, HDP'li grup içerisinden bir kadının 'çocuk tacizcilerine hayır' diye bağırması üzerine tartışma çıktığını söyledi.

DHA

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