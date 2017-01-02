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Tekirdağ Haberi: Çorlu'da donmak üzere olan kedi ile karga kurtarıldı

Çorlu'da donmak üzere olan kedi ile karga kurtarıldı
13:142 Ocak 2017
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Çorlu'da donmak üzere olan kedi ile karga kurtarıldı
Çorlu'da donmak üzere olan kedi ile karga kurtarıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde donmak üzere olan kedi ile karga, vatandaşların haber vermesi üzerine Belediye Hayvan Bakımevi görevlileri tarafından kurtarıldı.
Hava sıcaklığının gündüz eksi 5, gecede eksi 7 dereceye düştüğü Çorlu'da vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kedinin donmak üzere olduğunu, Gölbaşı Parkı'nda ise bir ağaçta misinaya takılı bir kalan karganın bulunduğunu bildirdi. İhbar üzerine Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlileri, önce donmak üzere olan kediyi alarak bakımevine getirdi. Ağaçta misinaya takılı kalan karga ise itfaiye ekiplerinin yardımı ile  indirildi. Donmak üzere olan kedi ile karga bakımevine götürülerek, tedavi altına alındı. Kendine gelen karga doğaya salınırken, üşümeye bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu  olduğu anlaşılan kedinin tedavisi sürüyor.

 

 

DHA

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