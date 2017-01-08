Çorlu'da kar durdu, buzları itfaiye temizledi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kar yağışı etkisini yitirirken, çatılardan sarkarak tehlike yaratan buzlar itfaiye ekiplerince temizlendi.

Çorlu'da dün etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte çatılardan sarkarak tehlike yaratan buzlar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kırılarak temizlendi.

Çevre yolunda ise kar temizleme ve tuzlama çalışmasının karayolları ekipleri tarafından yapılmasının ardından burada park halinde bırakılan araçlar sahipleri tarafından alındı. Sahibi tarafından bırakılan bir at ise belediye ekiplerince hayvan barınağına götürüldü.

DHA