Çorlu'da kar ulaşımı aksattı, fırtına direkleri devirdi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde etki olan kar yağışı Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi yolunun kapanmasına, fırtına da yol üzerindeki telefon direklerinin devrilmesine neden oldu.

Çorlu İlçesi'nde yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi, hayatı olumsuz etkilerken bazı yollarında kapanmasına neden oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Yılmaz Alparslan Caddesi kardan kapanırken, fırtına da telefon direğinin devrilmesi üzerine kapandı. Fabrikalara yemek götüren araçlar kardan dolayı işyerlerine ulaşamadı. Bunun üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleri ile yola müdahale etti. Bir fabrika çalışanı da yaklaşık 2 kilometre yürüyerek yemekleri fabrika çalışanlarına götürmek zorunda kaldı.

Yoğun fırtına nedeniyle Çorlu Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları da ertelendi. Çorlu Belediyesi ekipleri de kaldırımlar ve üst geçitte başlattıkları kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğun kar yağışı sonrası yürümenin zorlaştığı bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

DHA