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Tekirdağ Haberi: Çorlu'da kar yağışı

Çorlu'da kar yağışı
16:5615 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Çorlu'da kar yağışı
Çorlu'da kar yağışı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde başlayan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, amatör maçlar ve eğitim uçuşları iptal edildi.
Çorlu İlçesi'ne 3 gün önce etkisini kaybeden kar yağışı öğleden sonra yeniden başladı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Çorlu Havaalanındaki eğitim uçuşları iptal edildi. Ahmet Taner Kışlalı stadında oynanması gereken amatör lig maçları da ertelendi. İlçedeki çatılar ve araçların üstü yeniden beyaza büründü. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede kar yağışının gece yarısına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

DHA

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