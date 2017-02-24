Çorlu’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanındaki arkadaşı 25 yaşındaki Cem Malit hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ yolu Trakya Birlik yağ fabrikası mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ’da oturan Hüseyin Üner, arkadaşı Cem Malit ile gezmek için Çorlu'ya gitmek istedi. Üner, yönetimindeki 59 KH 650 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atan otomobilin sürücüsü Üner ile arkadaşı Cem Malit yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cem Malit, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA