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Tekirdağ Haberi: Çorlu'da otomobilin çaptığı kadın öldü

Çorlu'da otomobilin çaptığı kadın öldü

16:5019 Nisan 2017
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Çorlu'da otomobilin çaptığı kadın öldü
Çorlu'da otomobilin çaptığı kadın öldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kızını ziyarete gidin 57 yaşındaki Sabiha Özcan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kızını ziyarete giden Sabiha Özcan, cadde üzerinde karşıya geçmek isterken Okay Er yönetimindeki 59 FS 630 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Özcan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü Oktay Er, gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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