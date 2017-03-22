Çorlu’da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo eroinin yanı sıra, bonzai ve kokain maddesi ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa mahallesinde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla şüphelilerin evlerine baskınlar düzenlendi. Operasyonda 1’i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kilogram eroin, 100 gram bonzai, 50 gram kokain, 1 tabanca ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 11 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

DHA