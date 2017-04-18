Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 150 gram kokain, 1361 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde 7 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği 'Çapkın'ın da kullanıldığı operasyonda, 150 gram kokain, 1361 uyuşturucu hap, 2 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Polis, uyuşturucuyla ilgili, 1'i kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

DHA