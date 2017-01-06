Çorum'da 2 askerin şehit olduğu kazada yaralanan yolcu öldü

ÇORUM'da, askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 askerin şehit olduğu kazada, ağır yaralı olan 63 yaşındaki Mehmet Uçak, bugün yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün Çorum'un Laçin İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında askeri araçla, yolcu minibüsünün çarpışması sonucu askerler Astsubay Çavuş Halit Gençer ve Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci, şehit oldu. Kazada yaralanan 14 kişiden minibüste bulunan yolculardan Mehmet Uçak da bugün tedavi gördüğü Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 13 kişinin tedavilerinin ise hastanede sürdüğ belirtildi.

DHA