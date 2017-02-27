Çorum'da 23 FETÖ abi ve ablası gözaltına alındı

ÇORUM'un Sungurlu ve Alaca ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütte 'abla' ve 'abi' oldukları iddiasıyla 19’u kadın 23 kişi gözaltına alındı.

Sungurlu Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube ekiplerince Sungurlu ve Alaca ilçelerinde belirlenen adreslere dün operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt içerisinde 'abla' oldukları belirtilen Z.Ö., G.B., A.D., D.K., D.Ö., G.S., S.S., Z.C., Z.K., G.Ç., Z.P., Ö.Ş., A.Y., G.Y., N.A., Z.D., Z.E., E.A., L.T. ile 'abi' konumundaki E.C., F.K, R.B. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

DHA