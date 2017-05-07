Çorum'da 6 deprem

ÇORUM'un Mecitözü İlçesi'nde peşpeşe 6 ayrı deprem meydana geldi. Can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, ilk deprem saat 16.38'de Çorum'un Mecitözü İlçesi Beyözü mevkiinde 3.1 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından aynı bölgede saat 16.44'te 3.5, 17.16'da 2.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 17.34'de ise Mecitözü ilçe merkezinde 2.5, saat 20.03'te Mecitözü İlçesi Elmapınar mevkiinde 3.7, saat 20.24'te de Mecitözü İlçesi Alören mevkiinde 2.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA