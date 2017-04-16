Çorum'da 'Evet' sevinci

ÇORUM'da anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkmasının ardından yaklaşık 2 bin kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.

Referandum sonuçlarının ardından Çorum'da vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Hürriyet Meydanı'nda toplanarak kutlama yaptı. Ak Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün de katıldığı kutlamalara yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Kalabalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahüratlarda bulunurken, meydanoa havai fişek gösterisi yapıldı.

DHA