Çorum'da FETÖ soruşturmasında 3 tahliye

ÇORUM 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16'sı tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 3 kişi adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın üçüncü oturumuna, örgütün Çorum'daki mütevelli heyeti üyeleri ve üst yöneticileri olduğu iddia edilen tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Savunma yapan sanık ve avukatlara, ara karar için son kez söz verdi. Tutuklu 16 sanık, yaklaşık 300 gündür cezaevinde olduklarını ifade ederek, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütaalasının ardından duruşmaya ara verdi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bülent Karadayı ve Tekin Mengüç'ün, sabit suç delilleri, kaçma şüphesi bulunmaması ve etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde, tutuklu sanık Seydi Bilge'nin de sağlık sorunları gerekçesiyle adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine karar verdi. Diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilen duruşma Mayıs ayına ertelendi.

DHA