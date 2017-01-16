Çorum'da FETÖ/PDY'nin ilk iddianamesi tamamlandı

ÇORUM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ilk iddianame mahkemeye gönderildi. 16'sı tutuklu 32 şüpheli hakkında hazırlanan ilk iddianamede 29 şüpheli hakkında ayrı ayrı 22.5 yıla kadar, 3 şüpheli hakkında da ayrı ayrı olmak üzere 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çorum'da yürütülen FETÖ/PDY yönelik soruşturmalar kapsamında ilk iddianame tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına gönderildi. 15 gün inceleme süresi bulunan mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde 32 şüphelinin yargılanmasına başlanacak. İddianamede, örgütün il imamı G.D. ile mütevelli heyeti üyeleri ile örgüte finansman sağlayan iş adamlarının yer aldığı 16’sı tutuklu, 12'si firarda olan, 3'nün adli kontrol kararıyla, 1'nin de tutuksuz yargılanmasına karar verilen 32 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından hapis cezası istendi.

İddianamede yer alan şüphelilerden 29'u hakkında her biri için 15 yıldan 22.5 yıla kadar, 3'ü için de ayrı ayrı 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

DHA