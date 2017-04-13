Çorum'da otomobil, otobüs durağına çarptı

ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil otobüs durağına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Çorum'un Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde dün gece meydana geldi. 25 yaşındaki Vural Bora, yönetimindeki 19 TN 957 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç kaldırıma çıktı ve otobüs durağına çarptı. Savrulan otomobil bir işyerinin duvarına çarparak durabildi. Sürücü Vural Bora, otomobil içinde sıkıştı. Ağır yaralanan Bora, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Vural Bora'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA