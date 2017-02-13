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Çorum Haberi: Çorum'da PKK/KCK operasyonu : 2 gözaltı

Çorum'da PKK/KCK operasyonu : 2 gözaltı
13:2913 Şubat 2017
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Çorum'da PKK/KCK operasyonu : 2 gözaltı
Çorum'da PKK/KCK operasyonu : 2 gözaltı

ÇORUM'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. operasyonda birisi kadın iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler A.G. ile H.K., sağlık raporu sonrası sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bazı örgütsel doküman, dijital veri depolama cihazlara da el konulduğu belirtildi.
Soruşturma sürüyor.

DHA

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