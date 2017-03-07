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Samsun Haberi: Çorum'da TIR'lar çarpıştı : 2 yaralı

Çorum'da TIR'lar çarpıştı : 2 yaralı
20:287 Mart 2017
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Çorum'da TIR'lar çarpıştı : 2 yaralı
Çorum'da TIR'lar çarpıştı : 2 yaralı

ÇORUM’un Osmancık İlçesi'nde iki TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Osmancık İlçesi Danişment Kavşağı'nda meydana geldi. Samsun yönüne giden Dursun Vanlı yönetimindeki 76 AJ 320 plakalı TIR, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Hüseyin Tuna yönetimindeki 05 FA 066 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, TIR şoföürleri yaralandı. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. 

DHA

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