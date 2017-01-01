Çorum'da yılın ilk bebeğine 'Ömer Halis' adı verildi

ÇORUM'da yeni yılın ilk bebeği Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Cafer ve Türkan Şirin çiftinin dünyaya gelen 4'üncü çocuğuna, 15 Tummuz şehidi Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adının yaşatılması için 'Ömer Halis' adı verildi.

Çorum'da Cafer ve Türkan Şirin çiftinin 4'üncü çocukları saat 00.01'de Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sezaryenle dünyaya geldi. Çorum'da yeni yılın ilk bebeği olan, 4 kilo 420 gram ağırlığında 52 santimetre boyundaki erkek bebeğe, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adının yaşatılması için 'Ömer Halis' adı verildi.

Yeni yılın ilk bebeğinin ilk ziyaretçisi Çorum Valisi Necmeddin Kılıç oldu. Doğum servisinde bebeği ziyaret eden Vali Kılıç, aileyi kutladı, Ömer Halis bebeğe çeyrek altın taktı.

Tuğla fabrikasında çalıştığı için doğum sırasında eşinin yanında olamayan baba Cafer Şirin'e müjdeyi kardeşi Menşur Zeybek verdi. Telefonla kardeşini arayan Zeybek, sezaryenle dünyaya gelen bebeğe 'Ömer Halis' ismini verdiklerini söyledi.

DHA