Çorumlu 3 gazeteci kazada yaralandı

ÇORUM Belediyespor'un Altay ile oynadığı Play- Off yarı final rövanş maçını takip etmek için İzmir'e giden Çorumlu gazeteciler, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada 3 gazeteci yaralandı.

Kaza bugün saat 04.30 sıralarında Ankara-Kayaş Mevkii'nde meydana geldi. Çorum Belediyespor'un Altay ile oynadığı maçı takip etmek üzere İzmir'e giden gazetecilerin bindiği minibüs dönüş yolunda şerit ihlali nedeniyle otomobille çarpıştı. Kazada Çorum Haber Spor yazarı Yalçın Kıbır, Hakimiyet Gazetesi Spor Yönetmeni Halil Öztürk ve gazeteci Ahmet Kaya yaralandı. Araçta yer alan Çorum Haber Gazetesi spor muhabiri Rıfat Kara ve diğer gazetecilerle araç sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı gazeteciler çağrılan ambulanslarla Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Başına 9 dikiş atılan Yalçın Kıbır ile Halil Öztürk ve Ahmet Kayan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

DHA