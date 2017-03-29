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Şırnak Haberi: Cudi Dağı bölgesinde jandarma özel harekat ve polis özel harekattan ortak operasyon

Cudi Dağı bölgesinde jandarma özel harekat ve polis özel harekattan ortak operasyon
16:1129 Mart 2017
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Cudi Dağı bölgesinde jandarma özel harekat ve polis özel harekattan ortak operasyon
Cudi Dağı bölgesinde jandarma özel harekat ve polis özel harekattan ortak operasyon

ŞIRNAK Cudi Dağı-Anılmış bölgesinde 2 jandarma özel harekat bölüğü, 2 polis özel harekat timinin de katıldığı operasyonda 11 sığınak ve mağara imha edilirken temas aramasında yarısı toprağa gömülü halde 1 ceset, 1 AK-47 piyade tüfeği, 4 roket mühimmatı, 154 kg amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif miktarda tüp düzeneği ile çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet tarafından Cudi Dağı-Anılmış bölgesinde bombalı eylemlerde kullanılmak üzere 2 adet araç saklandığı, aynı bölgede 30 adet tüp içerisine tuzaklanmış bomba olduğu ve bölgede 4-5 kişilik PKK'lı teröristin bulunduğu bilgisine ulaştı. 23üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nın emir-komutasında, bölgede bulunduğu belirtilen araç ile el yapımı patlayıcı malzemelerini ele geçirmek ve PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 27-29 Mart 2017 tarihleri arasında Cudi Dağı-AnıImış bölgesinde 2 jandarma özel harekat bölüğü, 2 polis özel harekat timi, güvenlik korucuları ve takviyeli 1 jandarma komando taburu ile 'Şehit Uzm.J.I.Kad.Çvş. Bayram TEKİN (Doğan 2017-8) operasyonu düzenlendi. Operasyonda PKK'ya ait toplam 11 sığınak ve mağara imha edilirken temas aramasında yarısı toprağa gömülü vaziyette 1 ceset, 1 AK-47 piyade tüfeği, 4 roket mühimmatı, 154 kg amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif miktarda tüp düzeneği ile çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA

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