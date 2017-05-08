Çukurca'da askeri birliğe sızmaya çalışan 2 PKK'lı terörist öldürüldü

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde askeri birliğe sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasındaki Şen Tepe bölgesinde bulunan askeri birliğe sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist bölgede konuşlu Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu bölgeye operasyon düzenleyen birliklerle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 PKK'lı terörist öldürülürken, yaralandığı değerlendirilen üçüncü teröristin yakalanması için güvenlik güçlerinin bölgedeki arama tarama faaliyetleri sürüyor.

DHA