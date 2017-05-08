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Hakkari Haberi: Çukurca'da askeri birliğe sızmaya çalışan 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Çukurca'da askeri birliğe sızmaya çalışan 2 PKK'lı terörist öldürüldü

17:518 Mayıs 2017
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Çukurca'da askeri birliğe sızmaya çalışan 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Çukurca'da askeri birliğe sızmaya çalışan 2 PKK'lı terörist öldürüldü

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde askeri birliğe sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin Kuzey Irak'a sıfır noktasındaki Şen Tepe bölgesinde bulunan askeri birliğe sızmaya çalışan 3 PKK'lı terörist bölgede konuşlu Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu bölgeye operasyon düzenleyen birliklerle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 PKK'lı terörist öldürülürken, yaralandığı değerlendirilen üçüncü teröristin yakalanması için güvenlik güçlerinin bölgedeki arama tarama faaliyetleri sürüyor.

DHA

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