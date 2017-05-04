Çukurca'da çatışma; 2 PKK'lı öldürüldü, 7 asker yaralandı (2)

ÇATIŞMA SAAT 03.00'E KADAR SÜRDÜ

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde çıkan çatışma ile ilgili TSK da bilgilendirmede bulundu. Çatışmanın saat 03.00'e kadar sürdüğü belirtildi. Yakın hava desteği kapsamında 2'si doçka olmak üzere 4 silah mevzii, 2 mağara ve bölgedeki 2 sığınağın vurulduğu belirtildi.

3 FARKLI İSTİKAMETTEN SALDIRDILAR

Bölücü Terör Örgütü mensuplarının saldırılarını sınır ötesinden eş zamanlı olarak 3 farklı yönden yaklaşmayı deneyerek yaptıklarının kaydedildiği bilgilendirmede, birliklerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktığı belirtildi. Çatışma sonucu temas aramasına başlayan birliklerin şu ana kadar silahlarıyla beraber 2 teröristi ve çok sayıda roketatar ele geçirirken, arazideki arama faaliyetlerinin devam ettiği ve örgütün kayıplarının daha fazla olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 148

Öte yandan Güvendağı Bölgesi geçen yıl Ekim ayında terör örgütüne önemli zayiatlar verdirilerek kontrol altına alındığı, bu bölgeki çetin arazi şartları nedeniyle lojistik faaliyetlerin havadan yapıldığı kaydedildi. 2017 yılı başından bugüne kadar Hakkari ili kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ile ilgili de Irak kuzeyi tarafında 77, Şemdinli'de 14, Çukurca'da 27, Yüksekova'da 30 olmak üzere toplam 148 terörist olduğu kaydedildi.

DHA