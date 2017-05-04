Çukurca'da çatışma; 2 PKK'lı öldürüldü, 7 asker yaralandı (3)

VALİ, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca İlçesi Güvendağı Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan PKK'lı teröristlere girilen çatışmada yaralanan 7 askeri, tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Toprak'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti. Toprak, geçmiş olsun dileklerinde bulunup sohbet ettiği yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında, hastane yetkililerinden bilgi aldı.

DHA